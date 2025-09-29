Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В массовых беспорядках на Мадагаскаре погибли 22 человека

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 22:40
    В массовых беспорядках на Мадагаскаре погибли 22 человека

    В ходе массовых волнений на Мадагаскаре погибли не менее 22 человека и более 100 получили ранения.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, не ссылаясь на источник.

    "По крайней мере 22 человека погибли и свыше 100 ранены. Среди погибших - манифестанты и прохожие, убитые военнослужащими сил безопасности, а также те, кто был убит во время волнений и грабежей", - говорится в сообщении на сайте организации.

    Отметим, что 25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой, которые вылились в беспорядки. Волнения с перерывами продолжаются и по сей день. Созданный для нормализации обстановки смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем выступил с заявлением, что среди мирных манифестантов на территории университета Мадагаскара 29 сентября были вооруженные люди.

    Мадагаскар беспорядки протесты погибшие пострадавшие
    Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölüb

