İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 23:03
    Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölüb

    Madaqaskarda iğtişaşlar zamanı azı 22 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Volker Türk mənbəni açıqlamadan bildirib.

    "Azı 22 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları tərəfindən öldürülən etirazçılar və ətrafdakılar, habelə iğtişaşlar və qarətlər zamanı həlak olanlar var", - təşkilatın saytında bildirilib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 25-də Madaqaskarda elektrik enerjisinin və suyun kəsilməsinə qarşı nümayişlər başlayıb və iğtişaşlara çevrilib. İğtişaşlar bu günə qədər fasilələrlə davam edir. Vəziyyəti sakitləşdirmək üçün yaradılmış Baş nazir Kristian Ntsayın sədrlik etdiyi Milli Konfransın müştərək orqanı sentyabrın 29-da Madaqaskar Universitetinin kampusunda dinc etirazçılar arasında silahlı şəxslərin də olduğu barədə bəyanat yayıb.

    Madaqaskar kütləvi iğtişaş Ölüm
    В массовых беспорядках на Мадагаскаре погибли 22 человека

    Son xəbərlər

    23:41

    Netanyahu HƏMAS-ı Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını rədd edəcəyi təqdirdə hədələyib

    Digər ölkələr
    23:19

    Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb

    Digər ölkələr
    23:11

    Tramp: Netanyahu ABŞ-nin Qəzza üzrə sülh planının şərtləri ilə razılaşıb

    Digər ölkələr
    23:03

    Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:00

    Ağ Ev Trampın Qəzza üzrə sülh planını dərc edib

    Digər ölkələr
    22:55

    Gürcüstanın Baş naziri: Bələdiyyə seçkilərində qalib gələcəyik

    Region
    22:48
    Foto

    Azərbaycanın nümayəndə heyəti UNESCO-nun konfransına qatılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    22:32

    Kobaxidze: Heç kimə Gürcüstanda inqilabi planları həyata keçirməyə imkan verməyəcəyik

    Region
    22:28

    Trampla Netanyahu arasında Vaşinqtondakı görüşün təfərrüatları açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti