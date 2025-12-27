Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq
Daxili siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 12:21
Vəngliyə qayıdan sakin Ərəstun Qarayev kəndə dönüşün sakinlərin ömrünü daha da uzadacağını deyib.
O, "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında doğma kəndi ümçün çox darıxdığını vurğulayıb:
"İnanın, kəndimizin hər qarışı üçün çox darıxmışam. Düzdür, azad edildikdən sonra bir neçə dəfə kəndə getmişəm. Ancaq hər səfərdən sonra bir neçə gün özümə gələ bilməmişəm. Çox şükür, bu gündən artıq daimi olaraq doğma ocağımıza yerləşirik. İnanıram ki, gözəl kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq".
Son xəbərlər
13:06
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Mingəçevirdə uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilibSosial müdafiə
13:00
Kliçko: Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Kiyevdə yaralananların sayı 22-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:53
Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaqDaxili siyasət
12:47
Foto
Samur çayının suyunun bölünməsi üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilibİnfrastruktur
12:46
Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunubFərdi
12:42
Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilibDigər ölkələr
12:41
Foto
Xankəndidə "Kənddən şəhərə" yarmarkası keçirilirASK
12:40
Sabah Bakıda yağış və sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcəkEkologiya
12:37
Foto