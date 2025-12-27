İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq

    Daxili siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 12:21
    Vəngli sakini: Kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq

    Vəngliyə qayıdan sakin Ərəstun Qarayev kəndə dönüşün sakinlərin ömrünü daha da uzadacağını deyib.

    O, "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında doğma kəndi ümçün çox darıxdığını vurğulayıb:

    "İnanın, kəndimizin hər qarışı üçün çox darıxmışam. Düzdür, azad edildikdən sonra bir neçə dəfə kəndə getmişəm. Ancaq hər səfərdən sonra bir neçə gün özümə gələ bilməmişəm. Çox şükür, bu gündən artıq daimi olaraq doğma ocağımıza yerləşirik. İnanıram ki, gözəl kəndimizə qayıdış sakinlərin ömrünü daha da uzadacaq".

    Ağdərə Vəngli kəndi Böyük Qayıdış

