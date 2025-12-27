İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Salyan və Göygöl heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 12:28
    Salyan və Göygöl heyvan bazarları fəaliyyətə başlayıb

    Salyan və Göygöl rayonlarında yerləşən heyvan satışı bazarları biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğunlaşdırılaraq yenidən qurulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat verib.

    Bildirilib ki, Agentlik tərəfindən aparılan qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, hər iki bazarın yenidən fəaliyyətə başlamasına icazə verilib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Bərdə heyvan bazarının fəaliyyətinə icazə verilmişdi. Yaxın günlərdə baytarlıq-sanitariya normalarına uyğun yenidən qurulan daha bir neçə bazarın da fəaliyyətə başlaması məsələsinə baxılacaq.

    Salyan Göygöl AQTA heyvan satışı bazarı

