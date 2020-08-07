Президент Литвы самоизолируется

Президент Литвы Гитанас Науседа и сотрудники администрации главы государства вынуждены будут уйти на самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом одного из ее работников.

Президент Литвы Гитанас Науседа и сотрудники администрации главы государства вынуждены будут уйти на самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом одного из ее работников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил представитель президента по печати Ридас Ясюлёнис.

"После того, как выяснилось, что у одного из сотрудников президентской службы были контакты с человеком, который предположительно инфицирован коронавирусом, принято решение отправить персонал в самоизоляцию. Это относится и к президенту", - сказал он.