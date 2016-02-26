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    Президент Латвии выписан из больницы

    Дальнейшее лечение будет обеспечено в Национальном реабилитационном центре

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/  Президента Латвии Раймондса Вейониса выписали из Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  президентской канцелярии.

    "Лечащие врачи после проведенных анализов пришли к выводу, что применяемая терапия убедительно демонстрирует положительную динамику в процессе выздоровления. Дальнейшее лечение и реабилитация будут обеспечены в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", - говорится в сообщении.

    Президента Латвии госпитализировали 18 января после того, как в его организме медики обнаружили септическую инфекцию, которая затрагивала сердечные клапаны. 20 января ему провели срочную операцию на сердце, инфицированный клапан был заменен протезом. 

    Полномочия президента на время его болезни перешли к председателю сейма (парламента) Латвии Инаре Мурниеце.

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