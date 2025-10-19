Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 07:58
    Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

    Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах.

    Как передает Report, об этом заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

    Ранее глава государства сообщил, что катер, подвергшийся атаке США 16 сентября, был колумбийским, "с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем".

    "Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка", - написал Петро.

    Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших, а также рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.

    Густаво Петро Колумбия США

    Последние новости

    07:58

    Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

    Другие страны
    07:25

    В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

    В регионе
    06:47

    Принцу Эндрю запретили участие в королевских мероприятиях

    Другие страны
    06:19

    СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

    Другие страны
    05:51

    В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший

    В регионе
    05:24

    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Другие
    04:46

    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    Другие страны
    04:18

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    03:57

    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    Лента новостей