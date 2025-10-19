Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах.

Как передает Report, об этом заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

Ранее глава государства сообщил, что катер, подвергшийся атаке США 16 сентября, был колумбийским, "с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем".

"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка", - написал Петро.

Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших, а также рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.