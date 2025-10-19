Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны
- 19 октября, 2025
- 07:58
Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах.
Как передает Report, об этом заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
Ранее глава государства сообщил, что катер, подвергшийся атаке США 16 сентября, был колумбийским, "с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем".
"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка", - написал Петро.
Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших, а также рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.
Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025
El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar.
La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería…