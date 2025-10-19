İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Kolumbiya Prezidenti: ABŞ suverenliyimizi pozub

    Digər ölkələr
    19 oktyabr, 2025
    08:27
    Kolumbiya Prezidenti: ABŞ suverenliyimizi pozub

    ABŞ hökumətinin nümayəndələri Kolumbiyanın sularında balıqçı qayığına hücum edərək, qətl törədiblər və bu ölkənin suverenliyini pozublar.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Cənubi Amerika ölkəsinin Prezidenti Qustavo Petro "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ hökumətinin nümayəndələri qətl törətdilər və ərazi sularında bizim suverenliyimizi pozdular. Balıqçı Alexandro Karansanın narkotik ticarəti ilə heç bir əlaqəsi yox idi; onun gündəlik fəaliyyəti balıqçılıq idi", - Petro yazıb.

    Bundan əvvəl dövlət başçısı sentyabrın 16-da ABŞ-nin hücumuna məruz qalan qayığın Kolumbiyaya məxsus olduğunu, "mühərrikinin nasazlıq əlaməti olaraq sudan çıxarıldığını və söndürüldüyü"nü yazıb.

    Prezident vurğulayıb ki, ölkə hakimiyyəti ABŞ hökumətindən izahat gözləyir və Baş Prokurorluqdan həlak olanların ailələrinin müdafiəsi üçün təcili tədbirlər görməyi və onların beynəlxalq məhkəmə proseslərində iştirakına baxılmasını xahiş edib.

    Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

