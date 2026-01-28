İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avropanın aparıcı klubları fransalı futbolçu ilə maraqlanırlar

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 17:21
    Avropanın aparıcı klubları fransalı futbolçu ilə maraqlanırlar

    Avropanın aparıcı klubları Fransa təmsilçisi "Renn"də çıxış edən Jeremi Jake ilə maraqlanır.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin "Liverpul", "Çelsi" və Almaniyanın "Bavariya" komandaları 20 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanırlar.

    Klublar artıq fransalı oyunçu üçün danışıqlara da start veriblər.

    Qeyd edək ki, Jeremi Jake cari mövsüm 18 matçda iştirak edib.

    Jeremi Jake Bavariya Liverpul klubu Çelsi klubu

