Avropanın aparıcı klubları fransalı futbolçu ilə maraqlanırlar
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 17:21
Avropanın aparıcı klubları Fransa təmsilçisi "Renn"də çıxış edən Jeremi Jake ilə maraqlanır.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, İngiltərənin "Liverpul", "Çelsi" və Almaniyanın "Bavariya" komandaları 20 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanırlar.
Klublar artıq fransalı oyunçu üçün danışıqlara da start veriblər.
Qeyd edək ki, Jeremi Jake cari mövsüm 18 matçda iştirak edib.
