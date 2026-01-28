İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qarabağa avtobuslarla səfər edənlərin sayı təxminən 50 % artıb

    İnfrastruktur
    • 28 yanvar, 2026
    • 17:00
    Qarabağa avtobuslarla səfər edənlərin sayı təxminən 50 % artıb

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonuna avtobuslarla 6 632 sərnişin səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4 482 sərnişin və yaxud 1,5 dəfə çoxdur.

    2025-ci ildə Qarabağ iqtisadi rayonuna 608 avtobus reysi həyata keçirilib. Bu isə 2024-cü illə müqayisədə 412 reys və yaxud 3,1 dəfə çoxdur.

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами
    Number of bus trips to Azerbaijan's Karabakh rises by nearly 50%

