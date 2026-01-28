Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

В Карабахский экономический район в 2025 году автобусами совершили поездки 6 632 пассажира.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это на 4 482 пассажира или в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

В 2025 году в Карабахский экономический район совершено 608 автобусных рейсов, что на 412 рейсов или в 3,1 раза больше, чем в 2024 году.