Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами
Инфраструктура
- 28 января, 2026
- 17:30
В Карабахский экономический район в 2025 году автобусами совершили поездки 6 632 пассажира.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это на 4 482 пассажира или в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.
В 2025 году в Карабахский экономический район совершено 608 автобусных рейсов, что на 412 рейсов или в 3,1 раза больше, чем в 2024 году.
