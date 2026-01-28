Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 17:30
    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    В Карабахский экономический район в 2025 году автобусами совершили поездки 6 632 пассажира.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это на 4 482 пассажира или в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

    В 2025 году в Карабахский экономический район совершено 608 автобусных рейсов, что на 412 рейсов или в 3,1 раза больше, чем в 2024 году.

    Карабахский экономический район Автобусные рейсы поездки
    Qarabağa avtobuslarla səfər edənlərin sayı təxminən 50 % artıb
    Number of bus trips to Azerbaijan's Karabakh rises by nearly 50%

    Последние новости

    18:47

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    18:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

    Энергетика
    18:43

    РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

    В регионе
    18:36

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    18:24

    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

    Другие страны
    18:16

    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    18:12
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

    Внешняя политика
    18:07

    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    17:54
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР рассмотрели широкий круг двусторонних вопросов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей