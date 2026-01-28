Nazirlik: Yeni model region teatrları da daxil olmaqla, 23 dövlət teatrında tətbiq olunacaq
Mədəniyyət
- 28 yanvar, 2026
- 17:21
Yeni model region teatrları da daxil olmaqla, 23 dövlət teatrında tətbiq olunacaq.
Bunu "Report"a müsahibəsində Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr sektorunun müdiri Böyükxanım Talıbova deyib.
Onun sözlərinə görə, yeni model mərhələli şəkildə yox, ümumilikdə tətbiq ediləcək:
"Hazırkı modelin ümumilikdə 23 dövlət teatrında tətbiq olunması nəzərdə tutulub. Təbii ki, buraya region teatrları da daxildir. Bu gün tətbiq olunan yeni modelin nəticəsini isə şübhəsiz, bir neçə müddətdən sonra görəcəyik və buna mütləq zaman lazımdır. Biz ümumən prosesin tətbiq olunduğu ilkin dövrü keçid mərhələsi adlandıra bilərik".
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
