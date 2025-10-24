Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 23:54
    Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

    Президент Колумбии Густаво Петро назвал парадоксальными санкции, которые правительство США наложило на него и членов его семьи, с учетом борьбы Боготы против наркоторговли.

    Как передает Report, об этом Г. Петро написал на свое странице в соцсети Х.

    "В ответ на эффективную борьбу с наркоторговлей на протяжении десятилетий я получил такое со стороны правительства общества, которому мы оказали такое содействие в сдерживании потребления кокаина. Абсолютный парадокс, но ни шагу назад и никакого стояния на коленях", - говорится в публикации.

    По словам Петро, его интересы в США будет представлять юрист Дэниел Ковалик.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении Петро, а также его жены и сына. Кроме того, в списке оказался министр внутренних дел республики Армандо Бенедетти.

    Густаво Петро наркоторговля США Колумбия

    Последние новости

    00:01
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

    Карабах
    23:54

    Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

    Другие страны
    23:32

    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Другие страны
    23:18

    Минфин США ввел санкции против президента Колумбии

    Другие страны
    23:03
    Фото

    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    Внешняя политика
    22:39

    Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    22:21
    Фото

    В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

    Милли Меджлис
    22:07

    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    Лента новостей