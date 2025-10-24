Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Минфин США ввел санкции против президента Колумбии

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 23:18
    Администрация США приняла решение ввести санкции против президента Колумбии Густаво Петро.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ранее на этой неделе Петро в интервью телеканалу Univision заявил о том, что миру нужно либо изменить президента США Дональда Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры".

