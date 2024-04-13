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Президент Казахстана совершит визит в Армению 15 апреля

Президент Казахстана совершит визит в Армению 15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетит Армению с однодневным официальным визитом.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 11:39
Президент Казахстана совершит визит в Армению 15 апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник посетит Армению с однодневным официальным визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Акорды.

"15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по завершении программы визита Токаев вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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