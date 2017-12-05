Президент Йемена призвал жителей страны сопротивляться хуситам

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади выступил с обращением к жителям страны, в котором призвал их оказывать сопротивление хуситам.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia.

«Призываю наш йеменский народ во всех провинциях, находящихся под гнётом террористических преступных группировок, поднять восстание, оказать им сопротивление», — сказал Мансур Хади.

Он также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха и всех, кто погиб в ходе боёв с хуситами в йеменской столице.

Ранее СМИ сообщили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха в столице стране Сане. Позднее стало известно, что хуситы взяли город под контроль.