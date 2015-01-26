​Президент Израиля не согласился встретиться с Обамой

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил предложение президента США Барака Обамы провести встречу, ссылаясь на плотный график.

Как передает Report, об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что представители Белого дома связались с советниками президента Израиля, чтобы обсудить возможность встречи лидеров двух стран. Ривлин оказался от этого предложения.

Ранее стало известно, что президент США Барак Обама не встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США.