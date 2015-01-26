 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Израиля не согласился встретиться с Обамой

    Реувен Ривлин отклонил предложение президента США

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил предложение президента США Барака Обамы провести встречу, ссылаясь на плотный график.

    Как передает Report, об этом пишет Haaretz.

    Отмечается, что представители Белого дома связались с советниками президента Израиля, чтобы обсудить возможность встречи лидеров двух стран. Ривлин оказался от этого предложения.

    Ранее стало известно, что президент США Барак Обама не встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi