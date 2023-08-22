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Президент Индонезии примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Индонезии примет участие в саммите БРИКС в ЮАР Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в саммите БРИКС, который 22-24 августа пройдет в Йоханнесбурге.
Другие страны
22 августа 2023 г. 11:07
Президент Индонезии примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в саммите БРИКС, который 22-24 августа пройдет в Йоханнесбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообащет индонезийское агентство Antara.

Президент Видодо, который в настоящее время находится в турне по четырем африканским странам (Кения, Танзания, Мозамбик и ЮАР), планирует на полях саммита БРИКС также провести несколько двусторонних встреч на высшем уровне, однако детали на данный момент не приводятся.

В то же время заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага считает, что у его страны есть заинтересованность во вступлении в БРИКС, так как это позволит найти новые торговые возможности.

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