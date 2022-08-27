Президент Франции столкнулся с оскорблениями и протестами в Алжире

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с оскорблениями и протестами в Алжире.

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с оскорблениями и протестами в Алжире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французскую прессу.

По сообщениям местных СМИ, Макрон посетил исторический музыкальный магазин Disco Maghreb на северо-западе страны, в городе Оран, расположенном на побережье Средиземного моря, для общения с молодежью.

На выходе из магазина Макрон столкнулся с гражданами, скандирующими “Да здравствует Алжир”, и поспешно сел в автомобиль. Один из протестующих крикнул Макрону “Убирайся вон! Да здравствует Алжир".

Сообщается, что Эммануэль Макрон досрочно прервал свой визит и покинул город.

Напомним, Макрон во время своего визита в эту страну после затяжного дипломатического кризиса между Алжиром и Францией заявил, что они решили создать совместный комитет для работы с архивами колониальной эпохи, в состав которого войдут историки двух стран.