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    Президент Эстонии назвала Россию "сложным соседом"

    Керсти Кальюлайд заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию «сложным соседом».

    Как передает Report, она заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные.

    «У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу», – отметила Кальюлайд. «У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — указала она.

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