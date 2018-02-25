Президент Эстонии назвала Россию "сложным соседом"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии президент страны Керсти Кальюлайд назвала Россию «сложным соседом».

Как передает Report, она заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные.

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу», – отметила Кальюлайд. «У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — указала она.