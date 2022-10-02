Президент Буркина-Фасо подал в отставку и отбыл из страны

Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который был отстранен 30 сентября от власти поднявшими мятеж военными, в воскресенье согласился уйти с поста главы государства.

Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который был отстранен 30 сентября от власти поднявшими мятеж военными, в воскресенье согласился уйти с поста главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio france internationale.

Дамиба дал согласие на требование путчистов об отставке, отмечает она. По данным радиостанции, Дамиба покинул 2 октября Буркина-Фасо и направился в соседнюю страну Того. Radio france internationale подчеркнула, что президент Того Фор Гнассингбе, который участвовал в переговорах между Дамибой и путчистами, дал согласие на прибытие бывшего президента Буркина-Фасо.