Президент Буркина-Фасо подал в отставку и отбыл из страны

Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который был отстранен 30 сентября от власти поднявшими мятеж военными, в воскресенье согласился уйти с поста главы государства.
Дамиба дал согласие на требование путчистов об отставке, отмечает она. По данным радиостанции, Дамиба покинул 2 октября Буркина-Фасо и направился в соседнюю страну Того. Radio france internationale подчеркнула, что президент Того Фор Гнассингбе, который участвовал в переговорах между Дамибой и путчистами, дал согласие на прибытие бывшего президента Буркина-Фасо.