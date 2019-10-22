Президент Боливии лидирует на выборах

Избирательная комиссия Боливии впервые с воскресенья обновила данные подсчета голосов на президентских выборах, после обработки 95,02% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно обновлённым данным, Моралес набирает 46,41%, а его главный соперник Карлос Меса - 37,07% голосов.

Таким образом, отрыв Моралеса составляет 9,34%. Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.