Прево выразил поддержку Ливану в связи с продолжающимися ударами Израиля

Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выразил солидарность Бейруту в связи с продолжающимися атаками со стороны Израиля, подчеркнув, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном должно включать и приостановку ударов по Ливану.

Как передает Report, об этом Прево написал в соцсети Х.

"Я прибыл сегодня в Бейрут, чтобы продемонстрировать нашу полную поддержку ливанским властям и выразить глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от ожесточенного конфликта между Израилем и "Хезболлах". Буквально перед тем, как я выразил одобрение президенту (Ливана Джозефу - ред.) Ауну за предложение начать официальные переговоры о прекращении огня, Израиль нанес без какого-либо предварительного предупреждения один из самых массированных ударов с начала военных действий...", - говорится в публикации.

По словам Прево, он вместе с делегацией находился в посольстве в Бейруте, всего в нескольких сотнях метров от места попадания ракет. "Это должно прекратиться. Соглашение о прекращении огня между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан!", - подчеркнул он.