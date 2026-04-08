По посольству США в пригороде Бейрута был открыт огонь
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 18:09
Из неустановленного автомобиля с государственными номерными знаками в среду был открыт огонь по посольству США в районе Аукар провинции Горный Ливан (пригород Бейрута).
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщил местный телеканал LBCI.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
