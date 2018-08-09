Преступники похитили регалии президента Боливии

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Злоумышленники похитили регалии президента Боливии Эво Моралеса, один из членов банды уже арестован, пишет местная газета Los Tiempos.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предполагалось, что президентские знаки отличия – медаль и лента – будут доставлены Моралесу в город Кочабамба, куда президент прибыл для участия в военном параде.

Однако ответственный за их транспортировку сотрудник охраны в ночь на среду опоздал на самолет и оставил регалии в автомобиле, который припарковал в городе Эль-Альто. Как оказалось, место стоянки была выбрана неудачно – напротив публичного дома в одном из самых криминальных районов города.

Преступники украли рюкзак с президентскими драгоценностями, разбив окно автомобиля. Позднее, видимо, поняв, что речь идет о государственном преступлении, они позвонили на один из телеканалов, чтобы сообщить, что оставили похищенное рядом с церковью в Ла-Пасе.

Несмотря на обнаружение вещей, боливийские правоохранители продолжают вести расследование. В полиции сообщили, что кражу совершила преступная группа в составе четырех граждан Перу, один из них уже арестован. Военнослужащий, оставивший без надзора драгоценные предметы, также был задержан по обвинению в халатности.

Среди украденных предметов наибольшую ценность имеет медаль – этот знак отличия из золота и бриллиантов был в 1825 году подарен впервые собравшимся парламентом Боливии Симону Боливару – национальному герою Южной Америки.