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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане Истребители Израиля нанесли удары по отряду радикалов и военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 20:37
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ответных ударах по объектам Хезболлах в Ливане

Истребители Израиля нанесли удары по отряду радикалов и военным объектам движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние часы были зафиксированы запуски ракет и снарядов из Ливана по районам населенных пунктов Маргалиот, Кирьят-Шмона, Манара и Малкия, а также горы Дов на севере Израиля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружил террористический отряд, покидавший военный лагерь "Хезболлах" в районе Блиды. Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористическому отряду и еще двум военным объектам в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары по районам в Ливане, откуда велись обстрелы".

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