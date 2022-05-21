Пресс-секретарь Пентагона перешел в Белый дом

Президент США Джо Байден назначил в пятницу пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Президент США Джо Байден назначил в пятницу пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы американского лидера.

"Сегодня (в пятницу – ред.) президент Байден объявил, что Джон Кирби, который в настоящее время является помощником министра обороны по связям с общественностью, станет новым координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и выступать в качестве представителя администрации высокого ранга по соответствующим вопросам, в том числе по мере необходимости за трибуной Белого дома (речь идет о брифингах для журналистов – ред.)", - отмечается в документе. По словам Байдена, Кирби "понимает сложности внешней и оборонной политики США, и он будет умело представлять администрацию по важным вопросам национальной безопасности".

Ранее в пятницу Кирби на брифинге в Пентагоне отказался комментировать информацию о его предстоящем переходе на работу в Белый дом.