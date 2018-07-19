Press Association: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипалей

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании установила подозреваемых в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Как передает Report, об этом сообщает Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации издания, к покушению причастны "несколько россиян", в настоящее время следователи разыскивают более чем одного человека.

"Следователи считают, что они установили подозреваемых, совершивших нападение с помощью "Новичка", через систему видеонаблюдения, и сверили это с персональными данными людей, которые въехали в страну примерно в это время. Они уверены, что это россияне", - заявил источник.

4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву

В свою очередь Москва категорически это отрицает, тем не менее выразив согласие сотрудничать со следствием.