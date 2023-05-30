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Премьеры Чехии и Литвы обсудили вопросы укрепления обороноспособности

Премьеры Чехии и Литвы обсудили вопросы укрепления обороноспособности Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Литвы Ингрида Шимоните на состоявшихся во вторник в городе Брно (Чехия) переговорах обсудили вопросы, связанные с предстоящим в Вильнюсе саммитом НАТО, включая перспективы расширения сотрудничества оборонной промышленно
Другие страны
30 мая 2023 г. 19:47
Премьеры Чехии и Литвы обсудили вопросы укрепления обороноспособности

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Литвы Ингрида Шимоните на состоявшихся во вторник в городе Брно (Чехия) переговорах обсудили вопросы, связанные с предстоящим в Вильнюсе саммитом НАТО, включая перспективы расширения сотрудничества оборонной промышленности своих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте пресс-служба чешского правительства.

"Мы говорили о возможности укрепить сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Понимаем необходимость больше инвестировать в оборону. Мы открыты для дискуссии о повышении расходов на оборону на саммите НАТО в Вильнюсе, - привела пресс-служба слова Фиалы. - Мы говорили и о стратегических вопросах, о геополитических вопросах, о том, как на европейском уровне помогать Украине. Также рассмотрели ситуацию в Беларуси, которая вовсе не проста. Мы Чехия и Литва совместно можем помогать формировать политику Евросоюза и НАТО. Очень важно, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе. Это важный сигнал и символ того, что НАТО понимает угрозу, которой противостоит. Североатлантический альянс готов укреплять свое восточное крыло и делать все для обеспечения безопасности каждого из своих государств-членов".

Чехия приветствует дискуссию в Североатлантическом альянсе об отношениях с Китаем, отметил Фиала. Республика рассчитывает, что вскоре завершится процесс вступления в блок Швеции.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya və Litva baş nazirləri müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə edib
Версия на английском языке Czech, Lithuanian PMs discus strengthening defense capabilities

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