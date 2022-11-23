Премьер Японии заподозрен в махинациях с проведением предвыборной кампании

В Японии назревает скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды из-за недобросовестного заполнения чеков в ходе предвыборной кампании политика.

В Японии назревает скандал с участием премьер-министра Фумио Кисиды из-за недобросовестного заполнения чеков в ходе предвыборной кампании политика.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что в ходе предвыборной кампании прошлым летом в некоторых выписанных чеках отсутствуют имя и фамилия получателя и назначение платежа. К финансовому отчету о проведении кампании было приложено 94 подобных чека. В результате возникли подозрения в нарушении закона о проведении выборов.

На запросы журналистов прокомментировать данные публикации, премьер-министр отвечает, что уточняет ситуацию.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что Кисида намеревался уволить министра по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада из-за ряда скандалов. Они связаны с нарушением избирательного законодательства Японии. СМИ сообщали о том, что сторонники Тэрада оплатили его расходы на сумму 1 млн иен (около 7 тыс. долларов) в период парламентских выборов в 2021 году. Сам Тэрада сообщил в официальном отчете, что оплатил их самостоятельно, что и является нарушением.