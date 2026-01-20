Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

Новый груз энергетической помощи прибудет в Украину.

Как передает Report, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в ближайшие дни в страну прибудут очередные поставки от Азербайджана, Словакии и Чехии.

В состав помощи, предоставляемой Азербайджаном, входят генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другая гуманитарная поддержка. Эта помощь играет ключевую роль в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после разрушительных обстрелов.

Свириденко подчеркнула, что благодаря поддержке международных партнеров, включая Азербайджан, удается оперативно восстанавливать тепло и электричество в домах украинцев.

Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.