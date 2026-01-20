Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 22:16
    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Новый груз энергетической помощи прибудет в Украину.

    Как передает Report, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в ближайшие дни в страну прибудут очередные поставки от Азербайджана, Словакии и Чехии.

    В состав помощи, предоставляемой Азербайджаном, входят генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другая гуманитарная поддержка. Эта помощь играет ключевую роль в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после разрушительных обстрелов.

    Свириденко подчеркнула, что благодаря поддержке международных партнеров, включая Азербайджан, удается оперативно восстанавливать тепло и электричество в домах украинцев.

    Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.

    Украина Азербайджан энергетика помощь
    Ukraynanın Baş naziri Azərbaycana enerji yardımına görə təşəkkür edib

    Последние новости

    22:50

    Уиткофф положительно оценил встречу с Дмитриевым

    В регионе
    22:44

    СМИ: Стармер намерен отказаться от участия в Совете мира

    Другие страны
    22:30

    Министры обороны Украины и ФРГ обсудили наращивание поставок ракет IRIS-T

    Другие страны
    22:16

    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Другие страны
    22:04
    Фото

    На ряде улиц Баку из-за снегопада затруднено движение транспорта

    Происшествия
    21:54

    Скончался поэт и драматург Гариб Мехди

    Литература
    21:51
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами компаний BlackRock и Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    21:40

    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

    Другие страны
    21:28

    Турция и Греция провели 5-й раунд политических консультаций

    В регионе
    Лента новостей