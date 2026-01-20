İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Ukraynanın Baş naziri Azərbaycana enerji yardımına görə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 22:27
    Ukraynanın Baş naziri Azərbaycana enerji yardımına görə təşəkkür edib

    Yaxın günlərdə Ukrayna tərəfdaşlarından yeni enerji yardımı alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko özünün teleqram kanalında bildirib. O, qeyd edib ki, yaxın günlərdə ölkəyə Azərbaycan, Slovakiya və Çexiyadan növbəti yardımlar daxil olacaq.

    "Azərbaycanın təqdim etdiyi yardıma generatorlar, transformatorlar, kabellər, tibbi avadanlıqlar və digər humanitar dəstək daxildir. Bu yardım dağıdıcı atəşlərdən sonra Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasında əsas rol oynayır" , - Baş nazir qeyd edib.

    Sviridenko vurğulayıb ki, Azərbaycan da daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi sayəsində ukraynalıların evlərində istilik və elektrik enerjisini operativ şəkildə bərpa etmək mümkün olur.

    "İrlandiya gələn həftə Ukraynanın Enerji Dəstəyi Fonduna 25 milyon avro göndərəcək" , - o əlavə edib.

    Yuliya Sviridenko Azərbaycan Ukraynaya yardım
    Премьер Украины поблагодарила Азербайджан за энергетическую помощь

    Son xəbərlər

    22:59

    İspaniyada iki qatarın relsdən çıxması nəticəsində həlak olanların sayı 42-yə çatıb

    Digər ölkələr
    22:46
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:42
    Foto

    Bakıda nəqliyyatın bütün istiqamətlər üzrə maneəsiz hərəkəti tam təmin edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:27

    Ukraynanın Baş naziri Azərbaycana enerji yardımına görə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    22:22

    Yaşar Gülər Pit Heqsetlə Suriyadakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    22:08

    Kallas: Aİ etirazların amansız yatırılımasına görə İrana qarşı yeni sanksiyalar hazırlayır

    Digər ölkələr
    21:56

    Babək rayonunun bəzi kəndlərində qazın verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    21:42

    Şair-dramaturq Qərib Mehdi vəfat edib

    Ədəbiyyat
    21:35

    Karni: Kanada Qrenlandiyanın özünü müəyyənetmə hüququnu müdafiə edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti