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Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину

Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину В ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 17:58
Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину

В ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики.

"Группа стран НАТО и ЕС обдумывают отправку своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений", - сказал политик, отметив, что не может раскрывать подробности того, с какой целью военные некоторых стран ЕС и НАТО могут быть отправлены в Украину.

По его словам, Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Украиной. Страна не допустит прямого участия словацких военных в конфликте в Украине, даже если это решение будет стоить ему поста главы правительства.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın baş naziri: Aİ və NATO-nun bəzi ölkələri Ukraynaya hərbçilər göndərə bilər

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