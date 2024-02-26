Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину

В ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом.

В ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза республики.

"Группа стран НАТО и ЕС обдумывают отправку своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений", - сказал политик, отметив, что не может раскрывать подробности того, с какой целью военные некоторых стран ЕС и НАТО могут быть отправлены в Украину.

По его словам, Словакия не может помешать другим странам заключать двусторонние соглашения с Украиной. Страна не допустит прямого участия словацких военных в конфликте в Украине, даже если это решение будет стоить ему поста главы правительства.