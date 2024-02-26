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Премьер Швеции назвал историческим день одобрения Венгрией приема королевства в НАТО

Премьер Швеции назвал историческим день одобрения Венгрией приема королевства в НАТО Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал 26 февраля, когда парламент Венгрии ратифицировал заявку о приеме королевства в Североатлантический альянс, историческим днем, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 20:51
Премьер Швеции назвал историческим день одобрения Венгрией приема королевства в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал 26 февраля, когда парламент Венгрии ратифицировал заявку о приеме королевства в Североатлантический альянс, историческим днем, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня исторический день. Парламенты всех стран - членов НАТО теперь проголосовали за вступление Швеции в НАТО. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность", - написал политик в X.

Парламент Венгрии ратифицировал 26 февраля соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу: 188 высказались за, 6 - против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.

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