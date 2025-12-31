Премьер Польши проведет антикризисный штаб из-за сильных снегопадов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 17:41
    Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я постоянно получаю информацию от служб и министров о ситуации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и районах, подверженных риску из-зам непогоды. В 16.00 буду принимать участие в заседании кризисного штаба", - отметил он.

    Практически на всей территории Польши несколько дней подряд наблюдаются сильные снегопады, а также низкие температуры воздуха и сильный ветер.

