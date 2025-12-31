Премьер Польши проведет антикризисный штаб из-за сильных снегопадов
- 31 декабря, 2025
- 17:41
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Я постоянно получаю информацию от служб и министров о ситуации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и районах, подверженных риску из-зам непогоды. В 16.00 буду принимать участие в заседании кризисного штаба", - отметил он.
Практически на всей территории Польши несколько дней подряд наблюдаются сильные снегопады, а также низкие температуры воздуха и сильный ветер.
Na bieżąco odbieram informacje od służb i ministrów o sytuacji na drogach, kolejach, lotniskach i w miejscach zagrożonych zalaniem. O 16.00 wezmę udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 31, 2025
