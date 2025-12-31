Премьер Польши проведет антикризисный штаб из-за сильных снегопадов

Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я постоянно получаю информацию от служб и министров о ситуации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и районах, подверженных риску из-зам непогоды. В 16.00 буду принимать участие в заседании кризисного штаба", - отметил он.

Практически на всей территории Польши несколько дней подряд наблюдаются сильные снегопады, а также низкие температуры воздуха и сильный ветер.