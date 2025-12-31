В Польше из-за непогоды и технических проблем произошли перебои в движении поездов

В Польше неисправность оборудования управления движением на станции Прушков в сочетании со сложными погодными условиями после сильного снегопада привели к задержкам и отменам поездов в ночь на 31 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Polsat News.

Варшавская Szybka Kolej Miejska сообщила, что поезда SKM линии S1 в обоих направлениях могут задерживаться более чем на 30 минут.

Также Мазовецкие железные дороги в среду утром сообщили об осложнениях в движении поездов на Варшавском железнодорожном узле.

"Некоторые поезда могут задерживаться, отменяться, курсировать по сокращенному маршруту, курсировать по другому маршруту, чем предусмотрено в расписании движения. Время задержки поездов может меняться", – говорится в сообщении.