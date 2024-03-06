Премьер Перу подал в отставку на фоне скандала

Председатель Совета министров Перу Альберто Отарола подал в отставку после того, как генеральная прокуратура начала в его отношении предварительное расследование по подозрению в кумовстве.

Председатель Совета министров Перу Альберто Отарола подал в отставку после того, как генеральная прокуратура начала в его отношении предварительное расследование по подозрению в кумовстве.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в ходе разговора с президентом республики я сообщил ей о своем решении подать в отставку с поста председателя Совета министров", - сказал Отарола на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TV Perú.

По его словам, он принял это решение, чтобы глава государства Дина Болуарте могла провести перестановки в правительстве. Отарола также снова заявил о своей невиновности. "Не было никаких нарушений при найме, не было никакого сговора или фаворитизма", - сказал он.

В понедельник Генпрокуратура Перу сообщила, что проводит расследование возможных нарушений при найме в министерство обороны знакомой Отаролы Ясире Васкес. Подавшего в отставку премьера подозревают в "незаконном покровительстве". Ранее в эфире телеканала Panamericana Televisión была обнародована аудиозапись разговора Отаролы и Васкес, из которого следует наличие между ними связи романтического характера.