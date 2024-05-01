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Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России.
Другие страны
1 мая 2024 г. 04:52
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России.

Как передает Report, об этом говорится на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ранее инициативу утвердила Палата представителей Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Белый дом заявлял, что поддерживает законопроект.

Он введет запрет на импорт российского урана в США через 90 дней после вступления в силу, а временные исключения будут действовать до января 2028 года. Так, инициатива позволяет Министерству энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. Документ также накладывает на Минэнерго обязательства по поиску и предоставлению Конгрессу вариантов замещения поставок урана из РФ.

29 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. Внимание американской администрации к этой теме было обусловлено тем, что работа Конгресса над этой инициативой на тот момент "застопорилась".

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