В США потерпел крушение истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение во вторник близ авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико.

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение во вторник близ авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, инцидент произошел около 11:50 по местному времени (21:50- бакинское) близ национального парка "Уайт Сэндс". На борту истребителя находился только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Данные о состоянии его здоровья отсутствуют.

Представители местных властей призвали не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту самолета. Часть территории парка "Уайт Сэндс" закрыта для посещения.

Информации о причине крушения не приводится. Как отмечает телеканал, это уже третье крушение истребителей F-16 за последние полгода.