Премьер Норвегии: Мы увеличим экономическую поддержку для Украины

Власти Норвегии планируют увеличить финансовую поддержку для Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры.

Власти Норвегии планируют увеличить финансовую поддержку для Украины, направляя больше средств на восстановление инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре в ходе выступления в парламенте.

По его словам, в 2022 году Норвегия предоставила Украине гражданскую и военную помощь на сумму более 10 млрд норвежских крон (более 1 млрд долларов).

"Мы внесем еще больший вклад в ремонт и реконструкцию поврежденной инфраструктуры", - добавил Стёре.

Ранее глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявлял о том, что поставки танков Leopard 2 из Норвегии на Украину могут состояться в конце марта.