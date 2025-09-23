Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Премьер Норвегии: Россия трижды в этом году вторгалась в наше воздушное пространство

    Россия нарушила воздушные границы Норвегии весной и летом этого года - 25 апреля, 24 июля и 18 августа.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, которое опубликовано на сайте правительства Норвегии.

    "Весной и летом Россия трижды вторгалась в воздушное пространство Норвегии. Их продолжительность составила от одной до четырех минут. Мы не можем определить, было ли это сделано намеренно или из-за навигационных ошибок", - сказано в заявлении.

    В нем говорится, что власти Норвегии считают произошедшее неприемлемым, о чем российская сторона была уведомлена.

    Ранее сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сбой в работе аэропорта в Копенгагене "на сегодняшний день самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании". Она не исключила причастность российской стороны в данном инциденте.

