    Метте Фредериксен: Дания зафиксировала крупнейшую атаку на инфраструктуру

    • 23 сентября, 2025
    • 13:28
    Метте Фредериксен: Дания зафиксировала крупнейшую атаку на инфраструктуру

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сбой в работе аэропорта в Копенгагене стал "на сегодняшний день самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании".

    Как передает Report об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на местный телеканал TV2.

    По словам Фредериксен, инцидент может быть связан с недавними инцидентами в Европе, включая атаки беспилотников, нарушения воздушного пространства и кибератаки на аэропорты.

    На вопрос о возможной причастности России премьер-министр отметила: "Я не могу исключить, что это Россия", подчеркнув, что подобная активность фиксировалась в Польше, Румынии, Эстонии и Норвегии.

    Фредериксен добавила, что целью атаки могло быть "нарушение порядка, создание беспокойства и проверка границ безопасности".

    Она также заявила, что ситуация демонстрирует необходимость готовности общества к современным угрозам критической инфраструктуре.

    Напомним, что в понедельник аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов после обнаружения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.

