    Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛА

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 09:57
    Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛА

    Аэропорт Копенгагена перенаправил свыше 30 рейсов в другие воздушные гавани из-за беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление аэропорта.

    Аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа, когда в непосредственной близости от него были замечены два или три больших беспилотника, сообщили официальные лица, в то время как аэропорт Осло, по данным местной полиции, был закрыт на три часа после двух случаев обнаружения. В результате этого десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении из-за отмены рейсов.

    Полиция Дании сообщила, что не обладает информацией о том, кто управлял БПЛА.

