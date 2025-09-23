İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Rusiya bu il üç dəfə Norveçin hava məkanına daxil olub

    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:43
    Rusiya bu il üç dəfə Norveçin hava məkanına daxil olub

    Rusiya bu il üç dəfə Norveçin hava sərhədlərini pozub.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störenin Norveç hökumətinin saytında dərc edilən bəyanatında deyilir.

    "Aprelin 25-də, iyulun 24-də və avqustun 18-də Rusiya üç dəfə Norveç hava məkanına daxil olub. Bunun qəsdən, yoxsa naviqasiya səhvləri səbəbindən edildiyini müəyyənləşdirə bilmirik", - bəyanatda deyilir.

    Bəyanatda bildirilir ki, Norveç hökuməti baş verənləri qəbuledilməz hesab edir və bu barədə Rusiya tərəfi məlumatlandırılıb.

