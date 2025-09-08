ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    • 08 сентября, 2025
    • 21:04
    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Национальное собрание Франции проголосовало против доверия правительству премьер-министра Франсуа Байру.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Голосование в Национальном собрании завершилось следующим образом - 194 за и 364 против доверия премьер-министру.

    Таким образом, как утверждает The Associated Press, президент Франции Эмманюэль Макрон теряет своего четвертого премьер-министра за 20 месяцев в результате вотума недоверия, который еще больше погружает погрязшую в долгах страну в кризис.

    Ранее Байру на заседании в Национальном собрании заявил перед депутатами, что решение депутатов выразить недоверие правительству приведет к его отставке, "но не отменит реальность". Он напомнил о большом госдолге в размере 3,4 трлн евро и подчеркнул, что если не изменить финансовую политику, к 2030 году его обслуживание будет обходиться стране более чем в 100 млрд евро, при том что уже в 2024 году эта цифра достигла 60 млрд евро.

    Лента новостей