    • 08 сентября, 2025
    • 19:18
    СМИ: Премьер Франции подаст в отставку, если проиграет голосование в парламенте

    Премьер-министр Франции Франсуа Байру подаст в отставку 9 сентября утром в случае, если депутаты Национального собрания (нижней палате парламента) проголосуют против доверия кабмину в понедельник вечером.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на окружение премьера.

    "Франсуа Байру представит свое прошение об отставке [президенту Франции] Эмманюэлю Макрону завтра утром в случае падения правительства, в первые часы [начала] дня", - говорится в сообщении.

    В Национальном собрании проходит внеочередное заседание, по итогу которого депутаты должны будут проголосовать по вопросу доверия правительству. Выступивший перед депутатами глава правительства подчеркнул, что решение депутатов выразить недоверие правительству приведет к его отставке, "но не отменит реальность". Он напомнил о большом государственном долге в размере 3,4 трлн евро и подчеркнул, что если не изменить финансовую политику, к 2030 году его обслуживание будет обходиться стране более чем в 100 млрд евро, при том что уже в 2024 году эта цифра достигла 60 млрд евро.

    Согласно предварительным данным, большинство парламентариев проголосуют против, что приведет к отставке текущего правительства и в перспективе может привести и к роспуску парламента, однако пока, как отмечают СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет прибегать к новым парламентским выборам, по итогам которых правая оппозиция в лице "Национального объединения" может еще сильнее укрепить свои позиции в этом законодательном органе. 

    KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcək

