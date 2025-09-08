İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıb

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 21:12
    Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıb

    Fransa Milli Assambleyası Baş nazir Fransua Bayru hökumətinə etimadın əleyhinə səs verib.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Milli Assambleyada səsvermə belə başa çatıb - Baş nazirə etimadın lehinə 194, əleyhinə 364.

    Bayru daha əvvəl Milli Assambleyada keçirilən iclasda deputatlara bildirib ki, deputatların hökumətə etimad göstərməmək qərarı onun istefasına səbəb olacaq, lakin reallığı ləğv etməyəcək. O, 3,4 trilyon avroluq böyük dövlət borcunu xatırladıb və vurğulayıb ki, maliyyə siyasəti dəyişdirilməsə, 2030-cu ilə qədər ona xidmət ölkəyə 100 milyard avrodan çox başa gələcək, 2024-cü ildə isə bu rəqəm 60 milyard avroya çatacaq.

    Beləliklə, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron 20 ayda dördüncü baş nazirini etimadsızlıq səsverməsində itirir və bu, borc içində olan ölkəni daha da böhrana sürükləyir.

    Fransa Fransua Bayru Parlament Etimadsızlıq
    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Son xəbərlər

    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    21:20

    Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:20
    Foto

    ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Fərdi
    21:12

    Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:10

    "Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcək

    Region
    21:06

    Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırır

    Energetika
    21:00

    Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:58

    Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Daşkənddə FIFA-nın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional ofisi açılacaq

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti