Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев

Болгарская делегация во главе с премьер-министром Николаем Денковым прибыла с визитом в Киев.
Как передает Report, об этом сообщают болгарские СМИ.
В состав делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.
Подробности визита не сообщаются.
Отметим, что ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
Кроме того, Болгария планирует предоставить Украине около 150 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи. Эти средства будут распределены равными частями между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Детским фондом ООН и Международным комитетом Красного креста.