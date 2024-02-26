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Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев

Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев Болгарская делегация во главе с премьер-министром Николаем Денковым прибыла с визитом в Киев.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 11:07
Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев

Болгарская делегация во главе с премьер-министром Николаем Денковым прибыла с визитом в Киев.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские СМИ.

В состав делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Подробности визита не сообщаются.

Отметим, что ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Кроме того, Болгария планирует предоставить Украине около 150 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи. Эти средства будут распределены равными частями между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Детским фондом ООН и Международным комитетом Красного креста.

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Версия на английском языке Prime Minister of Bulgaria visits Kyiv

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