Премьер Марокко готов к диалогу для прекращения протестов молодежи

Премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш заявил о готовности к диалогу для прекращения протестов молодежи, которые переросли в массовые беспорядки и привели к жертвам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы вновь подчеркиваем, что диалог является единственным путем для решения различных проблем нашей страны", - заявил Аханнуш.

Он сказал, что его правительство отреагировало на требования, высказанные молодежными движениями, и готово к диалогу и обсуждению.

Отметим, что в Марокко уже несколько дней продолжается волна молодежных протестов, организованных движением Gen Z 212, которые охватили как минимум 11 городов страны. Протесты изначально возникли с требованиями провести реформы в сферах образования и здравоохранения. В то же время протестующие выступили против масштабных бюджетных трат на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года.

Сегодня в МВД Королевства сообщили, что в ходе беспорядков и актов насилия в Марокко погибли три человека, более 350 пострадали.