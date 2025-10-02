Премьер Марокко готов к диалогу для прекращения протестов молодежи
- 02 октября, 2025
- 21:28
Премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш заявил о готовности к диалогу для прекращения протестов молодежи, которые переросли в массовые беспорядки и привели к жертвам.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
"Мы вновь подчеркиваем, что диалог является единственным путем для решения различных проблем нашей страны", - заявил Аханнуш.
Он сказал, что его правительство отреагировало на требования, высказанные молодежными движениями, и готово к диалогу и обсуждению.
Отметим, что в Марокко уже несколько дней продолжается волна молодежных протестов, организованных движением Gen Z 212, которые охватили как минимум 11 городов страны. Протесты изначально возникли с требованиями провести реформы в сферах образования и здравоохранения. В то же время протестующие выступили против масштабных бюджетных трат на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года.
Сегодня в МВД Королевства сообщили, что в ходе беспорядков и актов насилия в Марокко погибли три человека, более 350 пострадали.