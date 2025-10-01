В Марокко усиливаются молодежные протесты: сотни задержанных и десятки пострадавших

В Марокко уже несколько дней продолжается волна молодежных протестов, организованных движением Gen Z 212, которые охватили как минимум 11 городов страны.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, акции сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с силами безопасности.

В воскресенье вечером полиция Касабланки арестовала 21 протестующего после того, как они перекрыли городское шоссе. Демонстрация парализовала движение в обоих направлениях и вызвала значительные пробки. Силы безопасности применили силу для разгона митингующих.

Протесты распространились и на другие города. В Рабате, Марракеше, Агадире и Сук-Себте тысячи молодых людей выходили на улицы с лозунгами о свободе, социальной справедливости и реформе образования и здравоохранения. В то же время протестующие выступили против масштабных бюджетных трат на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года,

По всей стране были задержаны десятки участников акций: только в Рабате их число превысило 100 человек, в Беркане под стражу взяли около 49 демонстрантов, среди которых 16 подростков и одна женщина.

Во вторник, в городе Уджда произошли ожесточенные столкновения между митингующими и силами безопасности. В результате пострадали 32 сотрудника национальной полиции, пятеро военных и трое гражданских лиц. Марокканские власти утверждают, что задержанные нарушали закон, блокируя дороги и мешая движению транспорта. Несовершеннолетние участники протестов были задержаны для проведения расследований.

Серия акций стала крупнейшей волной молодежных выступлений в стране за последние годы, отражая растущее недовольство среди молодого поколения социально-экономической ситуацией и требования перемен.